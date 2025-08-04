İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe milli yıldıza bir teklif daha yapacak

Yeni sezon öncesi transferde gaza basan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu renklerine bağlayan sarı lacivertlileri, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için de Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 6 numara ve kaleci için transfer arayışlarına devam edeceği belirtilen Fenerbahçe için İtalyan basınından da bir iddia geldi.

SporMediaset'in haberine göre Fenerbahçe, transfer dönemi bitmeden Hakan Çalhanoğlu'nu ikna etmek için son bir girişimde bulunacak.

Çalhanoğlu'nun alternatif ise yine İtalya'dan. Juventus’tan ayrılması beklenen Douglas Luiz'in de sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'nun ismi önce Galatasaray ile anılmış, sonrasında tatil için Türkiye'ye geldiğinde Fenerbahçe ile anılmıştı. Milli yıldız tatilini bitirdikten sonra Inter'in yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İtalya'ya gitmişti.