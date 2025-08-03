İtalyan basını Galatasaray - Lazio maçının hakemine şaşırdı

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Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile 2-2 berabere kalırken Lucas Torreira'nın hareketi İtalyan basınında konuşuldu.

Galatasaray'ın Rams Park'ta Lazio'yu konuk ettiği ve 2-2 biten maçta düdük çalan hakem Mehmet Türkmen İtalyan basınından eleştiri aldı. Oda TV'nin haberine göre Torreira'nın yaptığı sert harekete kart vermemesi basında yer aldı.

İTALYAN BASININDA GALATASARAY - LAZİO MAÇININ ETKİLERİ

Corrierra della Sport: Galatasaray-Lazio maçında Torreira'nın Tavares'e yaptığı öldürücü müdahale: Sarı kart bile yok. Eski Fiorentina oyuncusu, Portekizli bek oyuncusuna sert bir müdahalede bulunarak bileğine sert bir darbe indirdi. Hakem, herhangi bir disiplin cezası vermeden faul kararı verdi.

Il Messagero: Lazio kendine geldi. Sarri'nin Lazio'su golle geri döndü.

La Gazzetta dello Sport: Lazio ilerleme kaydetti: Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Zaccagni gol attı, Cancellieri iyi oynadı. Lazio, İstanbul'daki ikinci ve son hazırlık maçında sağlam bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık bir yenilginin ardından Galatasaray ile 2-2 berabere kaldılar. Sarri'nin takımı 2-1 önde olmasına rağmen ikinci golü bulmak için iki büyük fırsatı değerlendiremedi. Ancak bu maçlarda sonuç o kadar önemli değil; daha da önemlisi, Biancocelesti'nin önceki maçlarına göre önemli ölçüde gelişmesi. Lazio iki gol yemesine rağmen sağlam savunma yapısını korudu, ancak bu sefer oyun kurmaları da oldukça ikna ediciydi; iki gol attılar ve en az beş net gol pozisyonu yarattılar. Tüm bunlar, hazırlıklarında çok daha ileri bir noktada olan bir takıma karşıydı.

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