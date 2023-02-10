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İtalya'da gündem Zaniolo transferi. 'Bu Galatasaray inanılmaz'

Galatasaray'ın Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etmesi İtalyan basınında geniş yer aldı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 05:03
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İtalyan basını Galatasaray'ın Zaniolo transferini yazıyor

İtalya'da gündem Zaniolo transferi. 'Bu Galatasaray inanılmaz'
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Galatasaray'ın Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etmesi İtalyan gazetelerinde günün konusu oldu.

Sarı kırmızılılar, bonservisini 15 milyon euroya aldıkları 23 yaşındaki İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İtalyan spor basını transfere geniş yer ayırdı.

Corriere dello Sport, "Mertens, Icardi ve Zaniolo; Galatasaray'ın kadrosu inanılmaz" manşetini attı.

Gazetede sarı kırmızılı takımın 11'i tek tek tanıtıldı.

La Gazetta dello Sport'ta ise, "Nicolo, Roma'ya veda etti, resmen Galatasaraylı oldu" ifadesi yer aldı.

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