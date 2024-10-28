İtalyan basını Kenan Yıldız'ı manşetlere taşıdı: Inter'in kabusu oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Weah'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Kenan Yıldız, maça damga vurdu. Kenan, 71. dakikada attığı golle önce farkı 1'e indirdi, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı getiren golü attı ve karşılaşma 4-4 sona erdi. Maçın ardından İtalyan basını, manşetlerine Kenan Yıldız'ı taşıdı. İşte İtalyan medyasında Kenan Yıldız yorumları...

LA GAZETTA DELLO SPORT: KAHRAMAN YILDIZ

"Kenan Yıldız 61. dakikada oyuna girdi ve oyunu değiştirdi. Del Piero, San Siro'da Inter'e karşı gol attıktan sonra dillere destan kutlamayı "icat etti". Türk onu taklit etti. Böyle bir gecenin hayalini kurmuştu. Ancak Inter için durum acı oldu."

LA REPUBBLICA: YILDIZ SAHAYA GİRDİ VE 2 GOL ATTI

"Inter ile Juventus arasında San Siro'da muhteşem maç. İtalya derbisi inanılmaz bir 4-4'lük skorla sona erdi. Finalde Juventus, Kenan Yıldız'ın sahaya çıkmasıyla geri döndü. Henüz ligde gol atamayan 2005 doğumlu Türk, attığı gollerle skoru 4-4'e getirdi."

TUTTOSPORT: İNTER'İN KABUSU OLDU

"Derby d'Italia'nın mutlak kahramanı Türk, son yarım saatte girdi ve maçı değiştirdi. Bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde maça başlayan Juve'nin mücevheri, bu mücadeleye kişisel damgasını vurmak için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu. Soldaki topu aldı, alan yarattı ve ardından topu Sommer'in üzerinden geçirdi. Türk sevindi ama çok polemikli bir şekilde. Belki de son haftalardaki eleştirilere yanıt vermek istedi."

SPORT MEDIASET: YARIM SAATİ FENOMEN GİBİ GEÇİRDİ

"Yıldız, Juventus'un ekstra adamı oldu ve ilk fırsatta attığı golle 4-3'lük skorla takımını maça ortak etti. Daha sonra çılgın golü atarak durumu 4-4 yaptı ve Juventus'u yeniden zirveye taşıdı."

CALCIO MERCATO: YILDIZ SAN SIRO'DA PARLIYOR

"Kenan Yıldız, sorumluluk aldı, toplar, fırsatlar yakaladı. Juventus, genç yeteneği sayesinde hayata geri döndü."