İtalyan basını Klopp’un yeni takımını duyurdu, menajeri yalanladı

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık bir yıldır kendisine gelen teknik direktörlük tekliflerini reddeden Jürgen Klopp Red Bull'da global spor direktörü olmuştu.

Teknik direktörlük için bir çok Avrupa devi ile adı geçen Alman çalıştırıcı için yeni bir iddia gündeme geldi. Çizme basınından La Stampa'nın haberine göre; Klopp, sezon sonunda Claudio Ranieri ile yollarını ayıracak olan Roma'nın teknik direktörlük koltuğuna oturacak. Haberde anlaşmanın gerçekleştiği saate kadar detay verilirken, "Alman teknik adam, Pazar akşamı saat 22.57'de kesin ve kesin 'evet' cevabını verdi" ifadelerine yer verildi.

YALANLAMA GELDİ

Bünyesinde Leipzig, Leeds United, Bragantino, Paris FC, RB New York ve RB Omiya gibi takımları barındıran Red Bull'da global spor direktörü olarak görev yapan Klopp cephesinden ise bu iddiaya yalanlama geldi. Jürgen Klopp'un menajeri Mark Kosicke iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Klopp'un Roma teknik direktörü olacağı haberleri gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.