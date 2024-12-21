İtalyan basını yazdı: Dybala son maçına çıkacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İtalyan basını yazdı: Dybala son maçına çıkacak

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Dybala ile ilgili çarpıcı bir haber ortaya çıktı. İtalyan basını, Arjantinli yıldızın Roma’da son maçına çıkacağını ifade etti.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, İtalyan ekibine vedaya hazırlanıyor. İtalyan basını Dybala'nın Roma ekibi ile son maçına çıkacağını iddia etti.

La Gazetta dello Sport, anlaşmanın tamamlandığını öne sürdü. Habere göre Dybala, Serie A'nın 17'inci haftasında oynanacak Roma-Parma maçında son kez Stadio Olimpico'ya çıkacak. Yıldız oyuncu, Roma formasıyla taraftara veda edecek. Roma - Parma maçının ardından Dybala'nın Galatasaray'a transfer süreci başlayacak.

BONSERVİS ÇIKMAZI

Galatasaray yönetimi Dybala'yı bonservis ödemeden renklerine bağlamak istiyor. Oyuncunun çift haneli maaşını ödemeye sıcak bakan yönetim, bonservis ödemeden maliyeti dengelemeyi hedefliyor.

Ancak Roma, sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis talep ediyor.

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