İtalyan Borsası haftayı düşüşle kapattı

İtalya’nın FTSE MIB endeksi, Cuma günü yüzde 0.5 oranında düşüşle kapanarak iki günlük yükseliş trendine son verdi. Avrupa’daki diğer borsalarla paralel olarak gerileyen endeks, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisini hissetti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkes sağlanana kadar Rusya’ya yönelik büyük çaplı banka sektörüne yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulanabileceğini açıklayarak piyasalardaki tedirginliği artırdı.

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Bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği liderleri Perşembe günü düzenledikleri acil toplantıda Ukrayna’ya askeri desteği artırma kararı aldıklarını yineledi. Bu karar, Avrupa piyasalarında endişeleri artırırken yatırımcıların risk algısını da etkiledi.

ŞİRKET PERFORMANSLARINDA DEĞİŞKENLİK

Şirket bazında bakıldığında, İtalyan savunma sanayi devi Leonardo yüzde 6.4 değer kaybederek en kötü performans gösteren hisselerden biri oldu. Lüks tüketim sektöründe faaliyet gösteren Bruno Cuccinelli ve Moncler hisseleri de düşüş yaşadı. Özellikle Ferragamo hisseleri, son mali raporlarının zayıf satışlar ve belirsiz gelecek beklentileri sunduğunu göstermesinin ardından yüzde 16’dan fazla değer kaybetti.

Öte yandan, piyasalarda olumlu hareketlilik de görüldü. Fransız medya devi Vivendi, İtalyan telekomünikasyon şirketi Telecom Italia’daki hisselerini satmayı planladığını açıklamasının ardından Telecom Italia hisseleri yüzde 3.8 yükseldi.

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HAFTALIK PERFORMANS ZAYIF KALDI

FTSE MIB, haftalık bazda yüzde 0.2 oranında değer kaybederek zayıf bir performans sergiledi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve siyasi belirsizliklerin önümüzdeki hafta da borsa üzerinde etkili olması bekleniyor.