İtalyan borsasında yükseliş trendi sürüyor

İtalya’nın önde gelen hisse senedi endeksi FTSE MIB, çarşamba sabahı yüzde 0,5 artışla 40.350 puana çıkarak üst üste üçüncü işlem gününde de yükseldi. Bu artışta Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden ticaret görüşmeleri etkili oldu.

Reuters’ın aktardığına göre, Brüksel yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’ye yönelik ithalat tarifelerini erteleme kararının ardından, müzakereleri ilerletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, AB yetkilileri, büyük şirketlerden ABD’deki harcama planlarını hızlı şekilde bildirmelerini istedi.

Kurumsal gelişmelerde, UniCredit hisseleri yüzde 2 prim yaptı. Moody’s, bankanın kıdemli öncelikli borçları ile uzun vadeli mevduat not görünümünü Durağan’dan Pozitif’e çevirdi, notu ise 'Baa1' seviyesinde tuttu. Leonardo yüzde 2,1, Tenaris yüzde 4,4, Banco BPM yüzde 3,4, Prysmian ise yüzde 2,2 oranında değer kazandı.