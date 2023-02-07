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Türkiye metrelerce hareket etti. İtalyan deprem uzmanından korkutan açıklama

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve birçok ilden hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni çok önemli açıklamalarda bulundu. Doglioni, Türkiye 3 metre hareket etti dedi

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:05
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İtalyan deprem uzmanından Türkiye 3 metre hareket etti açıklaması

Türkiye metrelerce hareket etti. İtalyan deprem uzmanından korkutan açıklama
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depreme dair yorum yaptı.

İtalyan Gazete Corriere della Sera’ya konuşan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor” dedi.

Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM”

Carlo Doglioni, “Plaka ne kadar hareket etmiş olabilir?” sorusuna, “Sahip olduğumuz tahminlerimizden biliyoruz ki, fay en az 150 kilometre boyunca, hatta 3 metreden fazla bir yer değiştirmeyle aktif hale geldi. Her şey birkaç on saniye içinde oldu ve bu 7.8, -7.9 büyüklüğünde bir deprem” yanıtını verdi.

“Gerçekten çok büyük bir deprem. Merkez üssü Türkiye'nin orta-güney bölgesinde, Suriye sınırının hemen kuzeyindeydi” diyen Doglioni, “Nasıl bir hareketti?” sorusuna ise, “Bir çapraz hareketten bahsediyoruz, fay düzlemi çok eğimli ve olay sırasında fayın iki yanında yatay bir yer değiştirme gözlemliyoruz" şeklinde yanıt verdi. Doglioni “Akdeniz'in en tehlikeli bölgelerinden biri olan çok sismik bir bölgeden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yüzyıllarda son derece şiddetli depremler oldu” dedi

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