İtalyan devi Arda Güler için teklif verdi: Perez’in önünde 2 seçenek var

Real Madrid'de son dönemlerde süre bulmakta zorlanan Arda Güler, Kral Kupası'ndaki yarı final ilk maçında Real Sociedad'a karşı lk 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

İspanyol basını tarafından performansı yetersiz bulunan yıldız oyuncu, eleştiri oklarını üzerine çevirmişti. İspanyol basını Arda ile ilgili bu kez yeni bir iddia ortaya attı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'de yer alan habere göre, İtalyan devi Milan'ın Milli yıldız için yaz sonuna kadar geçerli olan 30 milyon euroluk bir transfer teklifi ettiğini öne sürüldü.

Haberin detayında, Florentino Perez'in önünde resmi bir karar vermek için birkaç ayın olduğu ancak şu anda oyuncuyu satmayı düşünmediği belirtildi.

Öte yandan İspanyol basınında çıkan haberlerde Arda’nın önümüzdeki dönemde beklentilerin altında forma şansı bulması durumunda takımdan ayrılmayı düşüneceğini vurguladı.

Çıkan haberde milli oyuncuya övgüler yer alırken şu ifadelere yer verildi.

''Oynadığı dakikalara tam olarak yansımasa da kulüp içinde Arda'nın dünyanın en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip olduğuna inanılıyor. Hala birçok alanda kendini geliştirmesi gerekiyor ancak sol ayağında müthiş bir kalite var ve onun gibi çok az oyuncu var.

Henüz 19 yaşında ve İspanya'da kalitesini henüz kanıtlayamadı. Bazı oyuncuların Real Madrid'de başlaması daha zor oldu. Vinícius, Rodrygo ve Valverde'nin hikayeleri onu savaşmaya devam etmesi için motive etmeli.''