İtalyan devi Arda Güler’e talip oldu. Kadronun önemli bir parçası olabilir

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İtalyan devi Arda Güler’e talip oldu. Kadronun önemli bir parçası olabilir

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’e İtalyan devi talip oldu. Arda’nın İtalyan devinin kadrosunun önemli bir parçası olabileceği belirtiliyor.

Real Madrid’de fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılması beklenen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncuya İtalyan devi Milan talip oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Arda Güler’i radarına aldı. Genç yıldızın, Milan kadrosunun önemli bir parçası olabileceği vurgulandı.

Çıkan haberlerde Arda Güler’in kiralık olarak Milan’a gitmesinin Real Madrid için önemli bir avantaj olabileceğinin altı çizildi. Buna göre, Arda’nın Milan’dan Real Madrid’e daha güçlü bir şekilde dönemsinin İspanyol devinin geleceği için önemli bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Real Madrid forması ile 21 maça çıkan Arda Güler, toplam 266 dakikada 3 gol atarak 3 asist yaptı.

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