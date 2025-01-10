İtalyan devi Arda Güler’in peşinde. Kritik süreç başladı

Real Madrid’de fazla süre bulamadığı için takımdan ayrılması beklenen Arda Güler’in İtalya’ya transfer olma ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Sezon başında da genç yıldıza talip olan Milan’ın yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Arda Güler kalibresindeki bir oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Portekizli teknik adam, genç yıldızın takıma çok faydalı olabileceğine inanıyor.

Çıkan haberlerde transfer sürecinde önümüzdeki günlerin oldukça kritik olduğunun altı çiziliyor.

Bu sezon Real Madrid forması ile 21 maça çıkan Arda Güler 3 gol attı 3 asist yaptı.