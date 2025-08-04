İtalyan devi Fenerbahçeli oyuncunun peşinde! Piyango vurdu

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İtalyan devi Fenerbahçeli oyuncunun peşinde! Piyango vurdu

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat için İtalyan ekipleri adeta sıraya girdi. Faslı oyuncuya, Serie A'dan birçok takım talip olurken, lig devi Milan'ın öne çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat için transfer savaşı büyüyor. Juventus ve Fiorentina'nın ardından Milan'ın da devreye girdiği iddia edildi.

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SOFYAN AMRABAT'A SERIE A'DAN TALİP YAĞIYOR!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Transferin gözde isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'da rekabet iyice kızıştı. Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un listesinde yer alan Faslı yıldız için Milan da devreye girdi.

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Haberde, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun oyun tarzını beğendiği ve transferin ekonomik açıdan uygun şartlarda gerçekleşmesi durumunda Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

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