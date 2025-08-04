İtalyan devi Fenerbahçeli oyuncunun peşinde! Piyango vurdu

Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat için transfer savaşı büyüyor. Juventus ve Fiorentina'nın ardından Milan'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler! Seçim öncesi kılıcını çekti

SOFYAN AMRABAT'A SERIE A'DAN TALİP YAĞIYOR!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Transferin gözde isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'da rekabet iyice kızıştı. Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un listesinde yer alan Faslı yıldız için Milan da devreye girdi.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'ın kapısından döndü! Sebebi olay oldu

Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!

Haberde, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun oyun tarzını beğendiği ve transferin ekonomik açıdan uygun şartlarda gerçekleşmesi durumunda Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakam

Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!