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Milan'dan "Geleceğe dönüş 8"

Şampiyonlar Ligi'nde grupların son haftasında Milan ile Salzburg karşılaştı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:32
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İtalyan devi Milan'dan 8 yıl sonra bir ilk

Milan'dan ''Geleceğe dönüş 8''
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Mücadele 4-0 Milan üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 14. ve 57. dakikalarda Olivier Giroud, 46. dakikada Krunic ve 90+1. dakikada Messias'dan geldi.

Maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Fransız forvet Olivier Giroud yıldızlaştı.

Bu sonuçla birlikte, Milan puanını 10'a yükseltti ve gruptan 2. sırada çıktı. RB Salzburg ise 6 puanda kaldı ve 3. sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için kura çekimi 7 Kasım'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Milan 8 yıl sonra tur atladı

Geçtiğimiz sezon 2013/2014 sezonu ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Milan, grubunu son sırada tamamlamıştı.

Bu sezon tur atlamayı başaran İtalyan devi 8 yıl aranın ardından, son 16'ya kalma başarısını gösterdi.

Lider Chelsea kazanarak turladı

Aynı grupta liderliği kesin olan Chelsea, Sterling ve Zakaria'nın golleriyle Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Maçta Zagreb'in golü, Petkovic'den geldi.

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