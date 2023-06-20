İtalyan devinin Zaniolo planı ortaya çıktı. Galatasaray'a yıldız paketi yolda

Galatasaray'a devre arası gelse de etkili bir performans gösteren Zaniolo'nun talipleri artıyor. İtalyan devi Juventus'un genç yıldız için planı da belli oldu.

İtalyan devinin Zaniolo planı ortaya çıktı. Galatasaray'a yıldız paketi yolda

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

Bu performansının ardından Zaniolo'nun peşine birçok Avrupa devi düştü.

Bunlardan biri de Juventus oldu.

İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Juventus'un Galatasaray planını yazdı.

Habere göre Zaniolo ve Boey'i transfer etmenin hesaplarını yapan çizme devi, Weston McKennie ve Moise Kean'i içeren bir teklif yapacak.

Nicolo Zaniolo'nun 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olsa da Juventus, oyuncunun İtalya'ya dönmek istemesi nedeniyle transferi en az maliyetle bitirmek istediği ifade edildi.

Nicolo Zaniolo bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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