İtalyan devleri Merih'in peşinde

Merih Demiral'ın Atanta'dan ayrılacağı ifade edilirken, İtalyan devleri milli futbolcuyu yakından takip ediyor.

İtalyan devleri Merih'in peşinde

Editör: Hamza Özalkuş

Milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta döneminde sona yaklaşıyor.

2 yıldır Atalanta forması giyen Merih'in bu ay içinde takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.

ROMA VE INTER'DEN KANCA
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Oumar Solet'le birlikte Merih Demiral'ı da transfer listesine aldı.

Diğer taraftan Inter'in de Merih ile haziran ayından bu yana ilgilendiği ifade edildi.

Nottingham Forest ve West Ham United ihtimalini de açıklayan Romano, iki takımla da görüşmelerde hiçbir zaman ilerleme kaydedilmediğini yazdı.

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