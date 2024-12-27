İtalyan gazeteci Cecilia Sala İran'da tutuklandı

Kaynak: İHA
İtalyan gazeteci Cecilia Sala İran'da tutuklandı

İtalyan gazeteci Cecilia Sala, İran’ın başkenti Tahran’da tutuklandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Sala’nın hukuki durumunu ve tutukluluk koşullarını netleştirmek için İranlı yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

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İtalya Dışişleri Bakanlığı İran’ın başkenti Tahran’da görev yapan İtalyan gazeteci Cecilia Sala’nın, 19 Aralık’ta İran güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, 29 yaşındaki gazetecinin durumunu yakından takip ettiklerini ve sürecin her aşamasında İranlı yetkililerle iletişim halinde olduklarını ifade etti. Sala’nın neden tutuklandığına dair İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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