Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon genellikle kulübede yer alan Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinin son sezonuna giren ve takımda kalmak istediği bilinen dünyaca ünlü golcü için yönetimden henüz net karar çıkmadı.

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu hakkında İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Pedulla, Mauro Icardi'nin tam 4 teklif aldığını söyledi.

İşte Alfredo Pedulla'nın o sözleri:

'ICARDI BEKLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR'

"Icardi; Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri aldı ama şu an beklemeyi düşünüyor. Tüm bu ülkeler Icardi'nin durumunu araştırıyor. Icardi daha az zorlayıcı ama daha kazançlı bir futbol oynayacağı yeri seçmek isterse, bu teklifleri kabul eder. Henüz 36 yaşında değil ve biraz beklemeyi düşünüyor."