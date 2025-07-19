İtalyan gazeteciden ilginç Hakan Çalhanoğlu tepkisi! 'Komediye dönüştü'

Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devreye girdi.

Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda sarı lacivertli yönetimin transfer girişimlerine başlamasının ardından İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'dan ilginç bir tepki geldi.

"JOSE MOURINHO VE FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ YÜKSEK"

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer sürecini kendi internet sitesinde yorumlayan Pedulla şu ifadeleri kullandı:

"Dün sportif direktör Piero Ausilio’nun açıklamalarıyla oyuncunun satılmayacağı ve hem bugünü hem de geleceği açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştı. Ancak şimdi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçilmiş durumda. Görünen o ki artık Çalhanoğlu’nun kendisinin bu konuda net bir açıklama yapması gerekiyor çünkü durum adeta bir komediye dönüşmeye başladı.

Gece saatlerinde Türkiye'den çıkan haberler doğrulanıyor; Jose Mourinho ve Fenerbahçe’nin ilgisi oldukça yüksek. Inter cephesi ise, bedelsiz alınan böyle bir uzman oyuncuyu düşük fiyata bırakmak istemiyor. Kulübün beklentisi en az 30 milyon euro civarında.

Gelişmeleri göreceğiz, ancak artık bu meseleye bir nokta koymanın zamanı geldi. Hangi yönde olursa olsun."