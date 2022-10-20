İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar’da

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı olarak dost ve kardeş ülkelerle yaptığımız iş birliği anlaşmaları doğrultusunda Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerinde bulunacak İtalyan güçler Katar'a ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
İtalyan güçlerin sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, söz konusu güçlerin Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görevli subaylar tarafından karşılandığı ifade edildi.
Katar'da önümüzdeki ay başlayacak Dünya Kupası'nın güvenlik önlemleri için Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Ürdün ve Filistin'den güvenlik güçlerinin katılım göstermesi bekleniyor.
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, aynı amaçla Katar’a giden Türk askerlerini dün havaalanında karşılamıştı.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak. (AA)
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