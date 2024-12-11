İtalyan hakem, Şampiyonlar Ligi maçının ortasında gözyaşlarına boğuldu. İşte nedeni

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Leipzig, Aston Villa'yı konuk etti. Leipzig Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-2 galip ayrılırken, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşandı.



İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin son düdüğü çalmasının ardından yardımcı hakem Alessandro Giallatini gözyaşlarına boğuldu. Yenilginin hayal kırıklığını yaşadığı anlarda bu durumu fark eden Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose ise Giallatini'nin yanına giderek ona sarıldı ve teselli etmeye çalıştı.

"BUGÜN SON MAÇIMA ÇIKTIM"



Alessandro Giallatini'nin gözyaşlarının sebebi ise daha sonra anlaşıldı. Bild'e konuşan Leipzig'in hocası Rose, "Ona neler olduğunu sordum. 49 yaşında olduğunu ve bugün son maçına çıktığını söyledi. Kendisine bir forma hediye ettik" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam, Giallatini'yi tebrik ettiğini ve ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söyleyerek kendisini teselli ettiğini belirtti.



2013'ten bu yana FIFA kokartı takan Alessandro Giallatini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nda da görev almıştı.