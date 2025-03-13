İtalyan kulüpleri Szymanski için devrede: Yakın takibe aldılar

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho’nun orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan Szymanski Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sezon başında gelen tekliflere rağmen Mourinho’nun itirazı nedeniyle takımda kalan Polonyalı oyuncu İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe’nin Rangers’a karşı oynayacağı rövanş maçı sadece sarı lacivertlilerin değil, yıldız oyuncunun da kariyerini yakından etkileyeceği belirtiliyor. İtalyan kulüplerinin Szymanski için İskoçya’ya gözlemcilerini göndereceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyu maçta yakından takip edecek kulüplerin başında Napoli geliyor.

İtalyan kulüplerinin sezon sonunda Szymanski için harekete geçmesi bekleniyor. Daha önce İngiltere ve Almanya’dan teklifler alan oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Geçen sezon yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.