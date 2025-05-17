İtalyan medyası duyurdu: Bonucci ve Chiellini’yle sürpriz görüşme

İtalya basını, Juventus’un eski kaptanlarından Leonardo Bonucci’yi teknik kadroya dahil etmeyi değerlendirdiğini yazdı. Tuttosport ve Calciomercato.com’un haberine göre bu karar, Bonucci’nin Giorgio Chiellini ve sportif direktör Cristiano Giuntoli ile Roma’da yaptığı akşam yemeği sonrasında gündeme geldi.

2023-24 sezonu sonunda futbolu bırakan Bonucci, Ekim ayından bu yana İtalya U20 Milli Takımı’nda Bernardo Corrardi'nin yardımcılığını yapıyor ve antrenörlük belgeleri üzerinde çalışıyor. Tuttosport, Bonucci’nin Juventus’un genç takımlarında veya A takımda görev almasının “artan bir olasılık” olduğunu belirtti.

Chiellini ise geçtiğimiz günlerde Kulüp Futbol İlişkileri Sorumlusu olarak Juventus’a dönmüştü. Aston Villa’ya CEO olarak geçeceği bildirilen Francesco Calvo’nun görevlerinden bazılarını devralması beklenen Chiellini’ye yeni bir unvan da teklif edilecek.