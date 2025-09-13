İtalyan moda devi Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! Milyar dolarlık serveti gündem olmuştu

Armani'nin vasiyetnamesinde, mirasçılarının modaevinin kontrolünü kademeli olarak satmaları veya borsaya kote etmeleri talimat verdiği söyleniyor.

Reuters'ın haberine göre, bu talimatlar doğrultusunda mirasçıların, Armani'nin ölümünden sonraki 18 ay içinde şirketin ilk yüzde 15'lik hissesini satmaları ve ardından üç ila beş yıl içinde aynı alıcıya yüzde 30 ila 54,9 oranında ek hisse devretmeleri gerekiyor.

Vasiyette ayrıca, bu hisselerin devri konusunda LVMH, L'Oreal ve EssilorLuxottica gibi sektör devlerine veya Armani'nin mirasını korumak amacıyla kurduğu vakıf tarafından belirlenecek “eşit statüde” başka bir gruba öncelik tanınması gerektiği vurgulanıyor. Bu stratejik karar, Armani'nin uzun süredir iş ve hayat arkadaşı olan Pantaleo Dell'Orco'nun onayıyla alındı.

Satışa bir alternatif olarak ise Armani, şirketin İtalya'da veya benzer bir piyasada halka arz edilmesini de vasiyetinde belirtmiş durumda. Bu durum, şirketin gelecekteki finansal yapısı ve yönetim modeli hakkında önemli ipuçları veriyor.

İtalyan girişimci Leonardo Del Vecchio'nun mirasçıları tarafından yönetilen ve Armani ile ticari ilişkileri bulunan EssilorLuxottica, olası bir anlaşmayı değerlendireceğini duyurdu. EssilorLuxottica sözcüsü, Armani Bey'in gösterdiği ilgiden gurur duyduklarını ifade etti.

Armani, hayatı boyunca yarattığı bu devasa moda imparatorluğunun kontrolünü sıkı bir şekilde elinde tutmuştu. 1970'lerde ortağı Sergio Galeotti ile kurduğu şirketin tek büyük hissedarı olan Armani, şirketin hem yaratıcı hem de yönetimsel süreçlerinde son ana kadar söz sahibi oldu.

KİŞİSEL SERVETİ 12.1 MİLYAR DOLAR

Şirketin 2024 yılında yaklaşık 2,3 milyar Euro gelir elde etmesi beklenirken, lüks sektöründeki genel durgunluk nedeniyle kar marjlarında bir azalma yaşandığı gözlemleniyor. Giorgio Armani'nin varisi olarak doğrudan miras alacak çocuğu bulunmuyor. Forbes dergisine göre, Giorgio Armani'nin vefatı sırasındaki kişisel servetinin 12.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.