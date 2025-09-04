İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti! Moda dünyasının efsanesiydi

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Armani Grubu, İtalyan tasarımcının, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

"AİLENİN BİR PARÇASI GİBİ HİSSETTİK"

Moda şirketi tarafından bugün yayınlanan açıklamada, "Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğunu hissediyoruz. Fakat tam da onun ruhu ile her zaman Armani ile çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

68b993943272e7f520f00e65.webp

2.3 MİLYAR EUROLUK CİROSU VARDI

Armani, tasarım yeteneğini iş dünyasındaki zekasıyla birleştirerek, yıllık yaklaşık 2.3 milyar euroluk ciroya sahip dev bir moda imparatorluğunu yönetiyordu.

68b994e63272e7f520f00e70.webp

DÜNYA GENELİNE İZ BIRAKTI

Armani’nin zarif çizgileri, minimalist tasarımları yalnızca İtalya’da değil, dünya genelinde iz bıraktı. Moda tutkunları ve sektör temsilcileri, büyük tasarımcının kaybıyla ilgili başsağlığı mesajlarını paylaşırken, Armani’nin mirasının sonsuza dek yaşayacağı vurgulandı.

