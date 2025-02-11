İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği yerde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, için bir anma töreni düzenlendi. Beyoğlu’ndaki St. Antuan Kilisesi'nde düzenlenen anma töreninde ilahiler ve dualar okundu.

Kadıköy'de bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

Törene, Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar, Şef Danilo Zanna, aile yakınları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde ilahiler ve dualar okundu. Palinuro, yaptığı duada "Anne ve babası için Allah huzurunda şefaatte bulunsun ki asla ümitsizlik, nefret ve kin ebeveynlerin yüreğinde bulunmasın. Merhametli Allah Mattia Ahmet'i cennetine kabul etsin. Andrea ve Yasemin'e teselli ve ümit bağışlasın" dedi.

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

İtalyan şefinin oğlu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti! Törende aileye teselli duaları

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