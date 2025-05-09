İtalyan üretiminde sınırlı artış

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı mart 2025 verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi şubat ayındaki yüzde 0,9'luk düşüşten sonra yalnızca yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Bu sonuç, piyasalarda beklenen yüzde 0,5'lik yükselişin altında kaldı.

Üretimdeki sınırlı toparlanmanın arkasında sermaye mallarında yüzde 2,2 ve ara mallarda yüzde 1,1 oranında yaşanan artışlar yer aldı. Ancak aynı dönemde tüketim mallarında yüzde 1,3, enerjide ise yüzde 1,9 oranında gerileme görüldü.

Aylık bazdaki hafif toparlanmaya rağmen, yıllık veriler ekonomideki zorlukların devam ettiğini ortaya koydu. Mart ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında azaldı. Bu oran, şubat ayında revize edilen yüzde 2,6'lık yıllık düşüşe kıyasla daha düşük olsa da, toparlanma sürecinin kırılgan seyrettiğine işaret ediyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel talepteki yavaşlama, İtalya’nın sanayi üretimini baskılamaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle tüketim ve enerji sektörlerindeki düşüşlerin hanehalkı harcamaları ve enerji ithalatı açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

İtalya’nın toplam sanayi üretimi, Avrupa genelindeki ekonomik görünümün de önemli göstergelerinden biri olarak takip ediliyor. Nisan ayı verilerinin, ekonomideki ivmenin yönünü daha net göstermesi bekleniyor.