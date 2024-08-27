İtalyan yıldız Bosetti: Türkiye'ye odaklanıyorum

Kaynak: Haber Merkezi
İtalyan yıldız Bosetti: Türkiye'ye odaklanıyorum

İtalya Milli Takımı'nın smaçörü için doğuduğu kasabada tören düzenlendi. Bosetti, "Türkiye'ye odaklanıyorum" dedi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda şampiyon olan İtalya Milli Takımı'nın smaçörü Bosetti için doğduğu Kuzey İtalya'nın Lombardiya bölgesinde Varese iline bağlı Albizzate'de tören düzenlendi.

Bosetti, "Çok heyecanlandım. Böyle bir kutlama beklemiyordum. Bir çok tanıdık yüzle karşılaştım. Mutluyum" dedi.

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde VakıfBank forması giyecek olan İtalyan yıldız, "Ayrılacağım için üzgünüm. 30 yaşındayım ve bu yüzden geleceği düşünüyorum. Şimdi Türkiye'ye yeni takımıma odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

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