İtalya'nın bir köyünde hasta olmak artık yasak

Düzenleme: Kaynak: DHA
İtalya'nın bir köyünde hasta olmak artık yasak

İtalya'nın Belcastro köyünde, belediye başkanı Antonio Torchia hasta olmayı yasaklayan kararname çıkardı.

İtalya'da Belcastro köyü en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunmakta. Yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi. Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, "acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı" yasakladığını açıkladı.

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Torchia, bu yasağı "şaka yollu bir provokasyon" olarak tanımladığını ve bu yasağın, bölge yöneticilerine yerel sağlık sistemine dair uyarıda bulunmaktan daha etkili olduğunu kaydetti.

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Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu akataran Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunu vurgulayarak, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu ifade etti.

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