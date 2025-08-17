İtalya’nın “eğlence kralı” 89 yaşında hayata veda etti

İtalya’nın “eğlence kralı” olarak anılan ünlü sunucu Pippo Baudo, Roma’da 89 yaşında hayata veda etti. Onun ismi, 1970’lerden itibaren İtalyan televizyonunun adeta simgesi hâline geldi. Özellikle “Domenica In”, “Canzonissima” ve “Fantastico” gibi yapımlarla milyonları ekran başına toplayan Baudo, yalnızca bir sunucu değil, aynı zamanda yeni yeteneklerin keşfedilmesinde de öncü bir figür oldu.

HUKUK YOLUNDAN SAHNELERİN IŞIĞINA

Aslen avukat olmayı planlayan Pippo Baudo, hukuk eğitimini tamamlamasına rağmen sahne ışıklarının cazibesine kapıldı. Annesinin ve babasının beklentilerine karşın televizyon dünyasına adım atan Baudo, şık giyimi, kravatıyla tamamladığı klasik tarzı ve zarif üslubuyla kısa sürede dikkat çekti.

Rai stüdyolarına yaptığı başvuruda yalnızca “küçük gösterilere uygun” bulundu. Ancak bir yayın aksaması sırasında şans eseri sahneye çıkması, kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu tesadüf, onu İtalyan televizyonunun zirvesine taşıdı.

RAİ’DEN SANREMO’YA UZANAN YOL

Baudo, devlet kanalı Rai ile özdeşleşti. Kısa süreliğine Silvio Berlusconi’nin özel kanalına geçse de bu macera başarısızlıkla sonuçlandı ve Baudo, yeniden Rai’ye döndü.

Onun en büyük sahnelerinden biri ise şüphesiz Sanremo Müzik Festivali oldu. Tam 13 kez bu prestijli etkinliği sundu; aynı zamanda festivalin sanat direktörlüğünü üstlendi. Laura Pausini, Eros Ramazzotti ve Roberto Benigni gibi isimleri ilk kez geniş kitlelerle buluşturan Baudo, ayrıca daha sonra siyasete atılacak olan komedyen Beppe Grillo’yu da keşfeden isimdi.

HALKIN EVİNE GİREN BİR EĞLENCE

1970’lerin ekonomik kriz ortamında, ailelerin pazar günleri dışarı çıkma imkânı azalınca Rai, evlerde izlenebilecek uzun soluklu bir eğlence programına ihtiyaç duydu. İşte bu noktada “Domenica In” doğdu. Talk show, müzik ve çeşitliliği harmanlayan bu program, Baudo’nun enerjisi ve halkla kurduğu sıcak bağ sayesinde efsaneye dönüştü.

Onun en büyük yeteneği, kitlelerin nabzını tutabilmekti. Kimi zaman sahnede yaptığı cesur ama ölçülü şovlarıyla gündem oldu. Hatta bir defasında seyircileri güldürmek için pantolonunu çıkarmış, sıradan çorap lastiklerini göstermişti.

İTALYA’NIN ORTAK YASINI TUTAN İSİM

Baudo’nun vefatı, İtalya’da derin bir üzüntü yarattı. Ünlü tenor Andrea Bocelli, onun için “elegan, kültürlü ve asla vulger olmayan bir isimdi” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Arkasında bıraktığı onlarca program, keşfettiği yıldızlar ve televizyon tarihine altın harflerle yazılmış bir kariyer, Baudo’nun İtalya’nın kültürel hafızasındaki yerini daima koruyacak.