İtalya'nın güneyindeki orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

Dünyanın pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.