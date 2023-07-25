İtalya'nın güneyindeki orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Puglia bölgesinde itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.
Dünyanın pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Puglia bölgesinde itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.