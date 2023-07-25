İtalya'nın güneyindeki orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

Dünyanın pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
İtalya'nın güneyindeki orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Puglia bölgesinde itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.

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