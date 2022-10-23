23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım

İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni, NATO ile yakın çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 03:58
Takip Et

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım
+
Aa
-

İtalya'nın yeni başbakanı ve sağcı parti İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben Roma'nın ittifak ile yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Twitter hesabından Stoltenberg'in kutlama mesajını yanıtlayan Meloni, "NATO ile çalışmaya hazırız, burası askeri bir ittifaktan daha fazlası; yanında durmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz ortak değerler kalesidir" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, mesajında "İtalya, transatlantik ilişkilere bağlı ve NATO'nun, daha tehlikeli hale gelen dünyada güvenliğimize güçlü katkılarda bulunan kurucu üyesidir. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye kaydetmişti.

Öte yandan Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kutlama mesajına da yanıt vererek, "İtalya, özgürlüğü ve hak edilmiş barış için savaşan Ukrayna'nın cesur halkının yanındadır ve her zaman da olacaktır. Yalnız değilsiniz!" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
2
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
3
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
4
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
5
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
6
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿AKP'li belediyenin talan ısrarı bitmiyor. Son yeşil alanlara da beton dökülecek
7
﻿AKP'li belediyenin talan ısrarı bitmiyor. Son yeşil alanlara da beton dökülecek
﻿AKP'li belediyenin talan ısrarı bitmiyor. Son yeşil alanlara da beton dökülecek
﻿Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
﻿Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
﻿Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
﻿FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
﻿FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
﻿FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
﻿Çocukların atış talimi can aldı
﻿Çocukların atış talimi can aldı
﻿Çocukların atış talimi can aldı
﻿NASA UFO ‘avına’ çıkıyor
﻿NASA UFO ‘avına’ çıkıyor
﻿NASA UFO ‘avına’ çıkıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.