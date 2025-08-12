İtalyanlar deliye döndü! PSG'nin Donnarumma kararına tepki yağıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İtalyanlar deliye döndü! PSG'nin Donnarumma kararına tepki yağıyor

Paris Saint-Germain'in Donnarumma'yı ikinci kaleci konumuna itmesi ve Tottenham ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosunda yer vermeyerek kendisini kulüpten ayrılmaya zorlamasına İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Galatasaray'ın kaleci transferi için gündemine aldığı mevkisinde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Gianluigi Donnarumma ile ilgili PSG'nin aldığı karara İtalyan basınından sert tepki geldi.

PSG'DEN DONNARUMMA'YA SÜPER KUPA ŞOKU

Lucas Chevalier transferiyle birlikte Donnarumma'yı yedek kaleci pozisyonuna düşüren PSG'nin ayrıca Tottenham ile yarın oynanacak Süper Kupa maçının kadrosunda da İtalyan file bekçisine yer vermediği belirtiliyor.

PSG yönetiminin satlığa çıkardığı Donnarumma'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

GATTUSO ÇILGINA DÖNDÜ

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, yaşananların İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso'yu öfkeden çılgına çevirdiğinden emin olduklarını ve PSG'nin Donnarumma'ya haksızlık yaptığını yazdı.

"KALE DİREKLERİ ARASINDA GEÇİLMEZ"

Haberde Donnarumma'nın performansı sayesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ve ayak kalitesinin de bahsedildiği gibi kötü olmadığı vurgulandı. Buffon'un "Bir kaleci için top çevirebilmek iyidir ama asıl önemli olan kurtarış yapabilmesidir." sözleri hatılatılarak Donnarumma'nın kale direkleri arasında neredeyse geçilmez olduğu ifade edildi.

DEV KULÜPLER SIRAYA GİRDİ

Donnarumma'yı isteyen birçok dev kulüp bulunuyor. Ancak İtalyan kaleci, bir sonraki adım konusunda henüz karar vermiş değil.

