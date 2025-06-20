İtalyanlar duyurdu! Galatasaray resmen istedi

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İtalyanlar duyurdu! Galatasaray resmen istedi

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak Serie A devine milli oyuncu için teklif yaptığı iddia edildi.

A milli futbol takımımızın ve İtalyan devi İnter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfere transferi çıkmaza girdi. İtalya’nın ünlü gazetesi La Gazzeta dello Spor’ta yer alan habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun transfer kararını bekliyor.

İtalyan devi, Hakan’ın olası ayrılığına karşın şimdiden 3 ismi belirledi ancak transferleri yapabilmek için Hakan’ın geleceğine ilişkin net kararını vermesi gerekiyor.

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GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Öte yandan haberin detaylarında, Galatasaray’ın Hakan için Inter’e sözlü olarak transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi. Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Inter’in bu rakamı kabul etmediği yazılırken, talep edilen rakamın 30-40 milyon euro bandında olduğu aktarıldı. Ancak milli oyuncunun, transfer için net karar vermesi halinde her iki kulübünde resmi olarak masaya oturacağı kaydedildi.

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