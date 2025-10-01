İtalyanlar duyurdu: Roma'dan Zeki Çelik kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Serie A ekibi Roma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik’in kontratını uzatmayı planlıyor.

İtalya Serie A takımlarından Roma, milli futbolcu Zeki Çelik’in geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Başkent temsilcisinin, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zeki ile yeni sözleşme yapmayı hedeflediği bildirildi.

GAZZETTA: “YÖNETİM MEMNUN”

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Roma yönetimi Zeki Çelik’in sahada sergilediği istikrarlı performanstan memnun. Taraftarın güvenini de kazanan milli futbolcu için kontrat yenileme hazırlıklarının başladığı ifade edildi.

BEDAVAYA BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Haberde, Roma’nın Çelik’ten bonservis geliri elde etme şansı varken oyuncuyla yolları bedelsiz olarak ayırmak istemediği vurgulandı. Bu nedenle kulüp, deneyimli sağ bek ile sözleşme uzatma konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

ZEKİ ÇELİK SON MAÇA DAMGASINI VURMUŞTU

2025/26 sezonunda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, toplamda 289 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik son oynadığı Helas Verona maçında yaptığı 1 asist yaparak maçın adamı seçilmişti.

