İtalyanlar duyurdu: Serie A devinden Barış Alper'e resmi teklif

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin gözdesi olmaya devam ediyor. Kanat oyuncusu için son olarak İtalyan basınında önemli bir haber çıktı.

CalcioMercato'nun haberine göre Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a transfer teklifinde bulundu.