İtalyanlar duyurdu: Serie A devinden Barış Alper'e resmi teklif

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin gözdesi olmaya devam ediyor. Kanat oyuncusu için son olarak İtalyan basınında önemli bir haber çıktı.
CalcioMercato'nun haberine göre Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a transfer teklifinde bulundu.
Haberde teklifin detaylarına yer verilmezken sarı kırmızılı kulübün transfer için 35 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
Milli yıldıza İtalya'dan Napoli'nin yanı sıra Premier Lig ve Bundesliga'dan da ilginin olduğu ifade edildi.
Galatasaray'la 2027 yılında kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon çıktığı 48 maçta 14 gol, 5 asistlik performans göstermişti.