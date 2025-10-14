Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon başında bonservisini satın aldığı Milan Skriniar'a İtalya Serie A devi Juventus talip oldu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "JUVENTUS SKRINIAR'I İSTİYOR"

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Brezilyalı stoperi Bremer'in sakatlığı nedeniyle savunmada güç kaybeden Juventus ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye Skriniar için teklif yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI KIM MIN JAE DE GÜNDEMDE

Juventus’un, Skriniar’ın alternatifi olarak Bayern Münih’te forma şansı bulamayan Kim Min Jae’yi de gündemine aldığı, ancak AB vatandaşı olmaması nedeniyle kontenjan sorunu yaşama ihtimali sebebiyle transferde Fenerbahçe’nin eski yıldızından ziyade yeni liderine odaklandığı belirtildi.

TRANSFERDE YÜKSEK MAAŞ ENGELİ

Daha önce Serie A'da Sampdoria ve Inter formaları giyen 30 yaşındaki Milan Skriniar'ın Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe'ye transfer olduğu ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası tecrübeli stoperin ulaşılabilir bir hedef olduğu da kaydedildi. Yine de Juventus'un Skriniar transferinde oyuncunun yüksek maaş talebini karşılamada sorun yaşayabileceğine de dikkat çekildi.

TAKIMIN KİLİT OYUNCUSU

Fenerbahçe'de istikrarlı olarak forma giyen Milan Skriniar bu sezon toplam 14 maçta forma giydi e 1 gol attı.

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Slovak stoper aynı zamanda takımın kaptanlığını yapıyor.