İtalyanlar duyurdu! Süper Lig devi Lorenzo Pellegrini'yi istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, yine çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Roma'da forma giyen Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.

Transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli oyuncularla güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına gözünü İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TA LORENZO PELLEGRINI SESLERİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, 9 sezondur Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda, Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun, Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

