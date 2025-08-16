İtalyanlar duyurdu! Süper Lig devi Lorenzo Pellegrini'yi istiyor

Transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli oyuncularla güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına gözünü İtalya'ya çevirdi.
BEŞİKTAŞ'TA LORENZO PELLEGRINI SESLERİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, 9 sezondur Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda, Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
Yıldız futbolcunun, Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
