İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da transfer listesindeki isimlerden Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibine transferinin masada olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan orta saha Nicolo Zaniolo için ülkesinde yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki yıldızın Serie A'nın köklü ekiplerinden Udinese'ye transferi için görüşmeler başladı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta süre bulup 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

