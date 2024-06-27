İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor

İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, coğrafi işaretli Arslanlar biberinin hasadı başlarken, Şanlıurfa isotuna acılığıyla rakip olan asırlık biberi İtalyanlar yakın izlemeye aldı. Biberinin toptan kilogram fiyatı tarlada 35-40 lira arasında seyrediyor.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 1

İzmir'in Torbalı Ovası'nda birçok tarım ürünü yetiştirilirken, bunlardan biri de Arslanlar biberi... Biberin, ilk hasadı başlarken, Arslanlar Mahallesi'nden adını alan biber için sabahın erken saatlerinden itibaren işçiler tarlaya geliyor.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 2

İşçiler, Coğrafi işaretli biber için hummalı bir şekilde çalışarak iç piyasaya gönderiyor. Arslanlar biberinin toptan kilogram fiyatı tarlada 35-40 lira arasında seyrediyor. Biberler; pide, lahmacun ve kebap ile birlikte tüketiliyor.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 3

İlk hasada katılan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Arslanlar biberinin 130 yıl önce Selanik'ten getirilen bir tohumla ekiminin yapıldığını ifade ederken, hasadın eylül ayına kadar süreceğini söyledi.

Söz konusu biberin sadece Arslanlar Mahallesi'nde yetiştiğini aktaran Abdulvahap Olgun, "Arslanlar biberi, İzmir'in 35. coğrafi işareti tescilli ürünü. Torbalı Ticaret Odası olarak Arslanlar biberine coğrafi işaretini aldık. Her senede buradaki çiftçilerimizle beraber, üreticilerimizle beraber, bu hasat dönemini birlikte geçiriyoruz. Yaklaşık 130 yıl önce Rumeli'den, Selanik'ten getirilen bir tohum bu; yani buralardan başka bir yerde yetişmiyor. Çok geniş bir alanda üretimi yapılmıyor. Yaygınlaştırılması için biz çalışmalar üretiyoruz. Buradaki Arslanlar köyümüzden ismini almış bir biber. Asıl ismi Yörük biberi" dedi.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 4

Arslanlar biberinin çok acı olduğunu ifade eden Abdulvahap Olgun, Şanlıurfa isotuna meydan okuduklarına değindi.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 5

"Arslanlar biberi, Urfa isotunu tahtından edecek" diyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Türkiye'de acı biber deyince akla Urfa isotu geliyor; fakat biz bu konuda çok iddialıyız. Burada Urfa isotu da hasat ediliyor aynı zamanda. Arslanlar biberi, Urfa isotundan daha acı. Şöyle bir özelliği var; ağızda bir acılık bırakıyor; fakat vücudun diğer organlarını etkilemeyen bir acılığı var. Bu yönden dolayı da oldukça tercih ediliyor. Acısı daha nitelikli, daha fazla. Bu konuda da biz Urfalı kardeşlerimize meydan okuyoruz. Buyursunlar gelsinler. Urfa'nın isotu mu acı? Arslanlar'ın biberi mi acı? Burada biz bunu test etmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 6

İtalyanların biberin sosunu üretmek için kendileriyle temasa geçtiğini belirten Olgun, "Ticaret odamız olarak, biz son 2 yıldır bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Asıl hedeflerimizden bir tanesi, burada bir fabrika kurmak; yani kuracağımız fabrikayla biberden elde edilecek acı sosu biz yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. İtalyanların özel bir ilgisi var Arslanlar biberine. İtalyanların, Arslanlar biberinin sosunu üretecek bir sanayi kuruluşunun kurulması için bizimle bu konuda bir irtibatları var. Biz de bu konuda gerekli altyapının yapılması için çalışmalar yapıyoruz ve destekliyoruz. İtalyanlar özellikle bunu pizzada kullanmak istiyorlar; yani buradaki bu sosu, kendi pizzalarına bir acılık vermesi için kullanmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

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İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor 7

Urfa isotunu ve Arslanlar biberinin acılığını karşılaştırmak isteyen Abdulvahap Olgun, zor anlarda yaşadı. Arslanlar biberinin daha fazla acı olduğunu söyleyen Olgun, "Felaket. Test ettim, Arslanlar biberinin dayanılmaz bir acılığı var. Yüzde 100 fark var acılık noktasında" diye konuştu.

Biberlerin üretimini yapan Fuat Sunar da, Arslanlar biberinin daha çok tercih edildiğini söylerken, toptan fiyatının 35-40 TL'den satıldığını belirtti.

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