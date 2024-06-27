İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor

İlk hasada katılan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Arslanlar biberinin 130 yıl önce Selanik'ten getirilen bir tohumla ekiminin yapıldığını ifade ederken, hasadın eylül ayına kadar süreceğini söyledi.
Söz konusu biberin sadece Arslanlar Mahallesi'nde yetiştiğini aktaran Abdulvahap Olgun, "Arslanlar biberi, İzmir'in 35. coğrafi işareti tescilli ürünü. Torbalı Ticaret Odası olarak Arslanlar biberine coğrafi işaretini aldık. Her senede buradaki çiftçilerimizle beraber, üreticilerimizle beraber, bu hasat dönemini birlikte geçiriyoruz. Yaklaşık 130 yıl önce Rumeli'den, Selanik'ten getirilen bir tohum bu; yani buralardan başka bir yerde yetişmiyor. Çok geniş bir alanda üretimi yapılmıyor. Yaygınlaştırılması için biz çalışmalar üretiyoruz. Buradaki Arslanlar köyümüzden ismini almış bir biber. Asıl ismi Yörük biberi" dedi.