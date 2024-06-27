İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor

Urfa isotunu ve Arslanlar biberinin acılığını karşılaştırmak isteyen Abdulvahap Olgun, zor anlarda yaşadı. Arslanlar biberinin daha fazla acı olduğunu söyleyen Olgun, "Felaket. Test ettim, Arslanlar biberinin dayanılmaz bir acılığı var. Yüzde 100 fark var acılık noktasında" diye konuştu.

Biberlerin üretimini yapan Fuat Sunar da, Arslanlar biberinin daha çok tercih edildiğini söylerken, toptan fiyatının 35-40 TL'den satıldığını belirtti.