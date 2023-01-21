21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. İtalyanlar ortaya çıkardı

Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. İtalyanlar ortaya çıkardı

Ülkemizde adını MasterChef yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran ünlü şef Danilo Zanna'nın restoranında kullandığı peynir sahte çıktı. Danilo şefi İtalyan yemek savaşçısı olarak tanınan Alessandro Schiatti ifşa etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:42
Takip Et

İtalyanlar ortaya çıkardı. Master şef Danilo sahte peynir kullanıyormuş

Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. İtalyanlar ortaya çıkardı
+
Aa
-

İtalyan Şef Danilo Zanna, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yaparak adını geniş kitlelere duyurdu. Danilo'nun ülkemizde de restoranları var.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Danilo Zanna meğer sahte peynir kullanıyormuş.

Ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna'nın, İstanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu.

DANİLO ŞEFİ İFŞA ETTİ

'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterdi. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet Metin
21.01.2023 12:07
Sahtekarlığa yatkın olmasa zaten Yurdumuzda buna iş vermezlerdi..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
4
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
6
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
7
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
﻿10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
﻿10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
﻿Leyla ile Mecnun’un İskender’i hastaneye yatıyor
﻿Leyla ile Mecnun’un İskender’i hastaneye yatıyor
﻿Leyla ile Mecnun’un İskender’i hastaneye yatıyor
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.