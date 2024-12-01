İtalyanlar Osimhen’in transferi için tarih verdi. Icardi’nin sakatlığına dikkat çektiler

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İtalyanlar Osimhen’in transferi için tarih verdi. Icardi’nin sakatlığına dikkat çektiler

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in Manchester United’a transferi ciddi şekilde konuşuluyor. İtalyan medyasında çıkan haberde flaş transfer için tarih verilirken Icardi’nin sakatlığına dikkat çekildi.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'in Manchester United'ın Hollandaşı santrforu Joshua Zirkzee ile takas edilebileceği iddia edildi.

Napoli'nin yerel radyo kanalı Radio Capri'ye, Osimhen - Zirkzee takasını değerlendiren Tuttosport Genel Yayın Yönetmeni Guido Vaciago, "Bu büyüleyici bir fikir ama çok karmaşık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını hatırtlatan Vaciago, bu nedenle ocak ayında bu transferin resmiyete dökülmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Guido Vaciago, "Şu anda Nijeryalı forvet Türk kulübü için hayati önem taşıyor" yorumunu yaparak, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Osimhen'in ayrılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Osimhen'in sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesi gereği ocak ayında geri çağrılma ihtimali bulunmadığını belirten İtalyan gazeteci, "30 Haziran'a kadar müzakere için Galatasaray'ın onayı gerekecek. Ancak yaz aylarında bu transfer daha somut bir olasılık haline gelebilir." dedi

Galatasaray’da 11 resmi maça çıkan Victor Osimhen 8 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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