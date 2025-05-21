İtalyanlar resmen duyurdu! Victor Osimhen kararını verdi

Galatasaray'da sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kaldı. Aslan'ın tapusuyla kadrosuna katmak istediği Nijeryalı santrfor için Çizme basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

VICTOR OSIMHEN'DEN JUVENTUS'A RET!

Napoli merkezli Il Mattino'da yer alan habere göre; Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan devine olumsuz yanıt verdi. Dünya yıldızı golcünün, kesin olarak Torino ekibine transfer olmayacağının altı çizildi.

Haberin ayrıntılarında, 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği kaydedildi. Osimhen'in bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda kalma fikrini de değerlendirdiği bilgisine yer verildi.