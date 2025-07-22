İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için Napoli'ye 80 milyon euro ödemeye hazırlanması İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin de teknik direktör Jose Mourinho'yla yüksek bedelli bir anlaşmasının bulunduğunu hatırlatan İtalyan basını, Süper Lig'le ilgili analizlere yer vermeye başladı.

'AĞIR BİR BORÇ YÜKÜ'

Il Post'ta "Türk futbol takımları bu paraları nasıl harcıyor? " başlığıyla çıkan analizde, "Dünyada çok az futbol kulübü, Türkiye'nin en iyi kulüpleri kadar harcama yapıyor; özellikle de Süper Lig'in Avrupa'nın en çok kazanan ligleri arasında 10. olduğu düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı. Dahası, Türk kulüpleri transferlerden nispeten az kazanıyor ve ağır bir borç yükü altında" ifadeleri kullanıldı.

José Mourinho'nun yıllık sözleşmesinin de 10,5 milyon euro olduğunu yazan site, "Serie A'nın en yüksek maaşlı teknik direktörü Antonio Conte ise yaklaşık 3 milyon euro daha az kazanıyor" hatırlatması yaptı.

'İTALYA'DA KİMSE KARŞILAYAMAZ'

Napoli merkezli Il Mattino gazetesi de Osimhen'in Galatasaray'a dönmekten başka bir şey istemediğini yazdı.

"2022/23 Serie A gol kralı ve Napoli'nin o dönemki lig şampiyonluğunun kilit ismi" olan futbolcu için yapılan transfer anlaşmasının detaylarına yer veren gazete, İtalyan takımlarına satış yasağı maddesini ise şu şekilde yorumladı:

"Aslında bu ihtimal epey düşük: Victor, yıllık 15 milyon euro değerinde üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. İtalya'da kimse böyle bir maaşı karşılayamaz."