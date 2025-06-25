İtalyanlar teklifi duyurdu: Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na servet

Transfer sezonuna Bayer Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar bir yandan Nijeryalı frovet Victor Osimhen'den cevap beklerken diğer yandan Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de Inter'in kapısının çaldı.

İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon euroluk bir sözleşme teklifinde bulundu.

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklediği ancak 30 milyon euro civarında bir teklife de onay verebileceği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre ise milli futbolcunun, Cimbom'un teklifinden etkilendiğine ve teklifin cazibesine kapıldığı iddia edilmişti.

Inter'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.