İtalyanların final kabusu: Üç kulvarda da kaybettiler. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kalan İtalyan takımlarının hüsranını yazdı...

İtalyanların final kabusu: Üç kulvarda da kaybettiler. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Avrupa futbolunun üç büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, oynanan final maçları ile tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı.

Devler Ligi’nde Manchester City mutlu sona ulaşırken, Avrupa Ligi’nde Sevilla şampiyon oldu.

Konferans Ligi’ni ise bir başka İngiliz ekibi West Ham United kazandı.

ÜÇ FİNALDE DE İTALYA TAKIMI
Buraya kadar her şey normalken, bu üç önemli turnuvada finalde İtalyanlar vardı.

Inter, Roma ve Fiorentina turnuvalara damga vurarak finale çıkma başarısı gösterdiler.

Şüphesiz, final maçlarına kadar en mutlu olan taraftarlar İtalyanlardı.

Ancak hiç tahmin etmedikleri bir olayla karşı karşıya kaldılar.

ÜÇ TURNUVAYI DA KAYBETTİLER
Üç finali de kaybeden İtalyanlar, turnuvaları ikinci sırada tamamladı.
Tabiri caizse kabusu yaşadılar.

Inter, City’e 1-0, Roma normal dakikası ve uzatması 1-1 biten maçta penaltılarda Sevilla’ya 5-4, Fiorentina ise 90’da yediği golle 2-1 kaybetti.

Böylece bu üç takım sezonu ikinci olarak tamamladı.

İtalyan taraftarların unutmak isteyeceği bir sezon olduğu kesin...

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