İtalyanlar'ın gözü Joao Pedro'da. Eski takımı da talip

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler var. Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya eski takımı da talip oldu.

İtalyanlar'ın gözü Joao Pedro'da. Eski takımı da talip

Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile girmek isteyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanmaya yakın. Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR
Sport Today'de yer alan habere göre; Sakatlıklar sebebiyle fazlasıyla maç kaçıran Joao Pedro, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun İtalya'ya dönme konusunda istekli olduğu belirtilen haberde, Pedro'nun eski kulübü Cagliari'nin forvet aradığı ve bu boşluğu da eski oyuncusu Joao Pedro ile doldurmak isteyebileceği ifade edildi.

İLK TERCİHİ DE BELLİ
Joao Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi. Fenerbahçe forması ile 28 karşılaşmaya çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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