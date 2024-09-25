İtalya'yı sarsan cinayet: Canlı yayında şoke eden itiraf

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İtalya'yı sarsan cinayet: Canlı yayında şoke eden itiraf

İtalya'nın kuzeyindeki Modena şehrinde ikamet eden 50 yaşındaki Lorenzo Carbone, kızının annesini yatağında ölü bulmasının ardından 24 saat sonra katilin kendisi olduğunu itiraf etti.

50 yaşındaki bir adam, evinin dışında bir gazeteciye konuşurken, canlı yayında annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Lorenzo Carbone, İtalya'nın kuzeyindeki Modena eyaletine bağlı Spezzano di Fiorano'daki evinin dışında bir gazeteci tarafından bulunmasının ardından annesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

İtalyan televizyon programı Pomeriggio 5'te muhabirlik yapan gazeteci Fabio Giuffrida'nın canlı yayında yaptığı röportajda suçunu itiraf eden adam gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra polis çağrıldı ve Carbone tutuklanarak gözaltına alındı.

Katilin 80 yaşındaki annesi Loretta Levrini, pazar günü öğleden sonra kızı tarafından yatağında ölü bulunmuştu.

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