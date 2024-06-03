İtalya'yı Türkiye korkusu sardı

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'yı Türkiye korkusu sardı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti, hazırlık maçında karşılaşacakları A Milli Takım'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını kapsamında yarın İtalya ile özel maçta karşılaşacak. Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak mücadele öncesi İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti basın toplantısı düzenledi.

Ay-Yıldızlı ekibimizden övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye kaliteli bir takım. Orta sahada ve ileride çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Daha önce önemli rakipleri yendiler. Gayet zor bir maç olacak" dedi.

Kendi takımı ile ilgili de konuşan Spaletti şu ifadeleri kullandı: "Bizim için iyi bir test olacak. Genç oyuncularımı da görmek istiyorum. Kadro hakkında çok da fazla konuşamam, hazırlık maçları ve antrenmanlara göre 27 kişilik son kadromuzu şekillendireceğiz. Yarınki maçta oyuncu değişiklik haklarımızın tamamını kullanacağız."

gpkbf9gwiaafawr.jpeg

İlgili Haberler
Muslera kriz çıkarttı
Aziz Yıldırım şok olacak
Son Haberler
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü Yerel Haberler
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü Dünya
Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü
Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi Gündem
Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi
Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı Gündem
Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi" Video
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi"
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem Yerel Haberler
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı Spor
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı