İtalya'yı Türkiye korkusu sardı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını kapsamında yarın İtalya ile özel maçta karşılaşacak. Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak mücadele öncesi İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti basın toplantısı düzenledi.

Ay-Yıldızlı ekibimizden övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye kaliteli bir takım. Orta sahada ve ileride çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Daha önce önemli rakipleri yendiler. Gayet zor bir maç olacak" dedi.

Kendi takımı ile ilgili de konuşan Spaletti şu ifadeleri kullandı: "Bizim için iyi bir test olacak. Genç oyuncularımı da görmek istiyorum. Kadro hakkında çok da fazla konuşamam, hazırlık maçları ve antrenmanlara göre 27 kişilik son kadromuzu şekillendireceğiz. Yarınki maçta oyuncu değişiklik haklarımızın tamamını kullanacağız."