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Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti

TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin aracında yaşanan teknik sorun nedeniyle alevlere bidonlarla müdahale etti

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 09:33
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İtfaiye aracı arıza yaptı alev alev yanan otomobile bidonlarla müdahale edildi

Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
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Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpü ile yaptığı müdahale başarılı olamayınca itfaiyenin gelmesi beklendi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ise önce yangına bidonlarda bulunan suyu dökerek müdahale etti.



Ümraniye'de TEM Otoyolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde bulunan otomobil, saat 01.00 sıralarında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Sürücü otomobili güvenlik şeridine çekerek kendini dışarı atarken, yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Bir süre yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalışan sürücüler, yangını söndürmeyi başaramadı.

Alevler daha sonra otomobili tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye erleri ise itfaiye aracında yaşanan teknik sorun nedeniyle su bidonları ile yangına müdahale etti. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan otomobil ve yangına müdahale anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.(DHA)

 

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